Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов "забув" вказати в декларації цивільну дружину та її численне майно. Зокрема це котеджі під Києвом, квартири й різні компанії.

Завдяки соціальним мережам журналісти змогли встановити цивільну дружину Сергія Шахова – це Інна Журба. Вона є на фото, які публікував сам нардеп, а в підписах сам зазначав про родину.

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Майно Інни Журби:

маєток у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом на 1 330 квадратних метрів;

ще один маєток у цьому ж місці на 600 квадратних метрів;

27 земельних ділянок у Київській області загальною площею близько 113 гектарів;

8 квартир і 8 паркомісць на Печерську в Києві, вартість яких оцінили в близько 48 мільйонів гривень;

60% у компанії з управління нерухомістю "Центр да Вінчі".

Водночас жодної інформації про все це майно в декларації народного обранця немає, як і згадки про саму цивільну дружину.

Очільник НАЗК Олександр Новіков підкреслив, що в держави фактично немає засобів примусу, щоб особа зізналась, чи вона з кимось проживає.

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Що відомо про Сергія Шахова: