Співголова "ЄС" Герасимов не задекларував віллу в Іспанії, – "Схеми"
Журналісти дізналися про двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіють співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов і його дружина. Втім, у декларації народного обранця про закордонну віллу – жодної згадки.
Джерело:"Схеми"
Маєток розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря. Артур Герасимов і його дружина Наталія Бухалова володіють віллою ще з 2013 року.
Цікаво Найбільше серед всіх нардепів: скільки готівки задекларував Порошенко
Детальніше про віллу
- Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси.
- На першому поверсі розташовані передпокій, коридор, спальня, кухня, галерея, ванна кімната, вітальня, тераса й сходи на другий поверх. На другому – коридор, три спальні, ванна кімната та дві тераси.
- Судячи зі схожих будинків поруч, виставлених на продаж, вартість вілли може становити понад 10 мільйонів гривень.
За даними з іспанських реєстрів, Артур Герасимов і його дружина володіють віллою з 2013 року. Та депутат за весь цей час жодного разу не згадав про неї у своїй декларації.
При цьому політик вперше прийшов у Верховну Раду у 2014 році. Саме тоді він і повинен був задекларувати маєток.
Маєток Артура Герасимова в Іспанії / Фото "Схем"
Коротко про Артура Герасимова:
- Це один з найближчих соратників п'ятого президента Петра Порошенка й співголова фракції "Європейська Солідарність" у Верховній Раді.
- В український парламент Артур Герасимов прийшов у 2014 році – за списком "Блоку Петра Порошенка", а вже через 2 роки політик очолив на той час президентську фракцію.
- У 2019 році він разом з "Європейською Солідарністю" (тією ж БПП, але перейменованою) переобрався у Верховну Раду.
Поділитися новиною