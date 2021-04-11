Лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко опублікував свою електронну декларацію за 2020 рік. У ній нардеп вказав, що зберігає у готівці 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень.

У гривневому еквіваленті заощадження Порошенка складають сумарно понад 1,8 мільярда гривень. Таким чином п'ятий президент має найбільшу кількість готівки серед чинних нардепів Верховної Ради.

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Звідки така сума

У коментарі "Радіо Свобода" у пресслужбі Порошенка пояснили, що він "був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через нібито політичні репресії влади" і що "усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій".

Відомо, що доходи, які задекларував Порошенко, складалися з:

214 мільйонів – дивіденди,

7 мільйонів – проценти за депозитами.

З цієї суми нардеп сплатив понад 23 мільйони гривень податків і військового збору, а також витратив на благодійність 150 мільйонів гривень.

Хто з нардепів має найбільше готівки: рейтинг

Петро Порошенко ("Європейська Солідарність") – понад 1,8 мільярда гривень;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – понад 325,7 мільйона гривень;

Дмитро Ісаєнко (ОПЗЖ) – понад 215,3 мільйона гривень;

Юлія Тимошенко ("Батьківщина") – понад 169,5 мільйонів гривень;

Максим Єфімов ("Довіра") – понад 161,9 мільйона гривень;

Віталій Данілов ("Батьківщина") – понад 148,8 мільйона гривень;

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) – понад 146,5 мільйонів гривень;

Ігор Абрамович (ОПЗЖ) – понад 144,9 мільйона гривень;

Олександр Фельдман (ОПЗЖ) – понад 144,7 мільйона гривень;

Олег Воронько ("Слуга народу") – понад 139,5 мільйонів гривень.

Раніше Петро Порошенко потрапив до рейтингу найвпливовіших багатіїв Україні від НВ. Він опинився на другому місці, обігнавши Ігоря Коломойського, Віктора Медведчука та Віктора Пінчука.

Що цікавого задекларував Порошенко

П'ятий президент України володіє будинком під Києвом за 30 мільйонів гривень. А також має 2 квартири у Києві та 1 у Вінниці.

84 картини незазначеної вартості, 7 скульптур, меблеві гарнітури, цінні люстри та коштовні наручні годинники.

Петро Порошенко власного авто, як показує декларація, не має. Він задекларував 2 службові машини, записані на "ЄС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC і Mercedes-Benz S600L). Але авто має Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 року вартістю (на момент покупки) 454 646 гривень.

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