Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко опубликовал свою электронную декларацию за 2020 год. В ней нардеп указал, что хранит в наличности 51,2 миллиона долларов и 423,3 миллиона гривен.

В гривневом эквиваленте сбережения Порошенко составляют суммарно более 1,8 миллиарда гривен. Таким образом пятый президент имеет наибольшее количество наличных среди действующих нардепов Верховной Рады.

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Откуда такая сумма

В комментарии "Радио Свобода" в пресс-службе Порошенко объяснили, что он "был вынужден снять со счетов в банке 51 миллион долларов и 423 миллиона гривен из-за политические репрессии власти" и что "все эти средства будут возвращены в банк после прекращения политических репрессий".

Известно, что доходы, которые задекларировал Порошенко, состояли из:

214 миллионов – дивиденды,

7 миллионов – проценты по депозитам.

Из этой суммы нардеп уплатил более 23 миллионов гривен налогов и военного сбора, а также потратил на благотворительность 150 миллионов гривен.

Кто из нардепов имеет больше всего наличных: рейтинг

Петр Порошенко ("Европейская Солидарность") – более 1,8 миллиарда гривен;

Вадим Столар (ОПЗЖ) – более 325,7 миллиона гривен;

Дмитрий Исаенко (ОПЗЖ) – более 215,3 миллиона гривен;

Юлия Тимошенко ("Батькивщина") – более 169,5 миллионов гривен;

Максим Ефимов ("Довіра") – более 161,9 миллиона гривен;

Виталий Данилов ("Батькивщина") – более 148,8 миллиона гривен;

Нестор Шуфрич (ОПЗЖ) – более 146,5 миллионов гривен;

Игорь Абрамович (ОПЗЖ) – более 144,9 миллиона гривен;

Александр Фельдман (ОПЗЖ) – более 144,7 миллиона гривен;

Олег Воронько ("Слуга народа") – более 139,5 миллионов гривен.

Ранее Петр Порошенко попал в рейтинг самых влиятельных богачей Украины от НВ. Он оказался на втором месте, обогнав Игоря Коломойского, Виктора Медведчука и Виктора Пинчука.

Что интересного задекларировал Порошенко

Пятый президент Украины владеет домом под Киевом за 30 миллионов гривен. А также имеет 2 квартиры в Киеве и 1 в Виннице.

84 картины неуказанной стоимости, 7 скульптур, мебельные гарнитуры, ценные люстры и драгоценные наручные часы.

Петр Порошенко собственного авто, как показывает декларация, не имеет. Он задекларировал 2 служебные машины, записанные на "ЕС" (Mercedes-Benz S 500L 4MATIC и Mercedes-Benz S600L). Но авто имеет Марина Порошенко – Jaguar XF 4.2 L V8 2008 года стоимостью (на момент покупки) 454 646 гривен.

Больше о состоянии Петра Порошенко – читайте в материале 24 канала.