Журналисты узнали про двухэтажный особняк в Испании, которым владеют сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Артур Герасимов и его жена. Впрочем, в декларации народного избранника о заграничной вилле – ни одного упоминания.

Поместье расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова владеют виллой еще с 2013 года.

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Подробнее о вилле

Общая площадь дома составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.

На первом этаже расположены прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором – коридор, три спальни, ванная комната и две террасы.

Судя по похожим домах рядом, выставленных на продажу, стоимость виллы может составить более 10 миллионов гривен.

По данным из испанских реестров, Артур Герасимов и его жена владеют виллой с 2013 года. Но депутат за все это время ни разу не упомянул о ней в своей декларации.

При этом политик впервые пришел в Верховную Раду в 2014 году. Именно тогда он и должен был задекларировать имущество.



Дом Артура Герасимова в Испании / Фото "Схем"

Коротко про Артура Герасимова: