Сопредседатель "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании – "Схемы"
Журналисты узнали про двухэтажный особняк в Испании, которым владеют сопредседатель фракции "Европейской Солидарности" Артур Герасимов и его жена. Впрочем, в декларации народного избранника о заграничной вилле – ни одного упоминания.
Источник:"Схеми"
Поместье расположено в городке Хавеа провинции Аликанте на побережье Средиземного моря. Артур Герасимов и его жена Наталья Бухалова владеют виллой еще с 2013 года.
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Подробнее о вилле
- Общая площадь дома составляет 120 квадратных метров, еще 28 квадратных метров занимают террасы.
- На первом этаже расположены прихожая, коридор, спальня, кухня, галерея, ванная комната, гостиная, терраса и лестница на второй этаж. На втором – коридор, три спальни, ванная комната и две террасы.
- Судя по похожим домах рядом, выставленных на продажу, стоимость виллы может составить более 10 миллионов гривен.
По данным из испанских реестров, Артур Герасимов и его жена владеют виллой с 2013 года. Но депутат за все это время ни разу не упомянул о ней в своей декларации.
При этом политик впервые пришел в Верховную Раду в 2014 году. Именно тогда он и должен был задекларировать имущество.
Дом Артура Герасимова в Испании / Фото "Схем"
Коротко про Артура Герасимова:
- Это один из ближайших соратников пятого президента Петра Порошенко и сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" в Верховной Раде.
- В украинский парламент Артур Герасимов пришел в 2014 году – по списку "Блока Петра Порошенко", а уже через 2 года политик возглавил в то время президентскую фракцию.
- В 2019 году он вместе с "Европейской Солидарностью" (той же БПП, но переименованной) переизбрался в Верховную Раду.
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