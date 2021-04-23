Народный депутат из группы "Довира" Сергей Шахов "забыл" указать в декларации гражданскую жену и ее многочисленное имущество. В частности это коттеджи под Киевом, квартиры и различные компании.

Благодаря социальным сетям журналисты смогли установить гражданскую жену Сергея Шахова – это Инна Журба. Она есть на фото, которые публиковал сам нардеп, а в подписях сам отмечал о семье.

К слову Сопредседатель "ЕС" Герасимов не задекларировал виллу в Испании, – "Схемы"

Имущество Инны Журбы:

дом в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом на 1 330 квадратных метров;

еще один особняк в этом же месте на 600 квадратных метров;

27 земельных участков в Киевской области общей площадью около 113 гектаров;

8 квартир и 8 паркомест на Печерске в Киеве, стоимость которых оценили в около 48 миллионов гривен;

60% в компании по управлению недвижимостью "Центр да Винчи".

В то же время никакой информации о всем этом имуществе в декларации народного избранника нет, как и упоминания о самой гражданской жене.

Глава НАПК Александр Новиков подчеркнул, что у государства фактически нет средств принуждения, чтобы человек признался, проживает ли он с кем-то.

Незадекларированное имущество Шахова и других нардепов: расследование "Схем"

Что известно про Сергея Шахова: