Нардеп Шахов "забыл" задекларировать гражданскую жену и ее имущество, – "Схемы"
Народный депутат из группы "Довира" Сергей Шахов "забыл" указать в декларации гражданскую жену и ее многочисленное имущество. В частности это коттеджи под Киевом, квартиры и различные компании.
Источник:"Схемы"
Благодаря социальным сетям журналисты смогли установить гражданскую жену Сергея Шахова – это Инна Журба. Она есть на фото, которые публиковал сам нардеп, а в подписях сам отмечал о семье.
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Имущество Инны Журбы:
- дом в коттеджном городке "Солнечная долина" под Киевом на 1 330 квадратных метров;
- еще один особняк в этом же месте на 600 квадратных метров;
- 27 земельных участков в Киевской области общей площадью около 113 гектаров;
- 8 квартир и 8 паркомест на Печерске в Киеве, стоимость которых оценили в около 48 миллионов гривен;
- 60% в компании по управлению недвижимостью "Центр да Винчи".
В то же время никакой информации о всем этом имуществе в декларации народного избранника нет, как и упоминания о самой гражданской жене.
Глава НАПК Александр Новиков подчеркнул, что у государства фактически нет средств принуждения, чтобы человек признался, проживает ли он с кем-то.
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Что известно про Сергея Шахова:
- Это один из лидеров партии "Наш край". В Верховной Раде Украины он является членом депутатской группы "Довира". В парламенте работает в течение 8 – 9 созывов.
- Сергей Шахов ранее "прославился" как первый украинский нардеп, заболевший коронавирусом. Как потом выяснилось, вирус он подхватил во время отдыха в Куршевеле, когда в Европе уже закрывали границы.
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