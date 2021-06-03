Справи порушила генпрокурорка Ірина Венедіктова ще 5 травня. Відповідну інформацію журналісту Олегу Новікову надали у НАБУ.
Важливо Зеленський не підпише зміни до закону про е-декларування
Ймовірна брехня у деклараціях
Усі справи порушені за частиною 2 статті 366-2 про недостовірне декларування. Щодо двох депутатів справу відкрили через ймовірне недекларування власне ними. Щодо третього – стосовно недекларування особи, яка має ознаки члена родини. Щоправда, імені депутатів у НАБУ не зазначають.
Вілла Герасимова в Іспанії
- Журналісти "Схем" дізналися про двоповерховий маєток в Іспанії, яким володіють співголова фракції "Європейської Солідарності" Артур Герасимов і його дружина.
- Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів, і судячи зі схожих будинків поруч, вілла коштує понад 10 мільйонів гривень.
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Герасимов запевнив, що повідомив про них НАЗК "у встановлені законом терміни". І розповів, що йому стало про них відомо вже після завершення терміну електронного декларування за підсумками 2020 року.
Квартира Волинця у Києві
- Нардеп від "Батьківщини" Михайло Волинець не задекларував гроші, яких йому бракувало на купівлю квартири.
- На думку прокуратури, депутат у декларації за 2020 рік не вказав джерело походження 3 мільйонів гривень.
- Як з'ясували журналісти "Схем", у червні 2020 року Михайло Волинець продав свою двокімнатну квартиру в Києві на Подолі за мільйони гривень. І одразу придбав нове, значно дорожче, житло.
- Сам депутат пояснив журналістам, що грошима на купівлю квартири йому допомогла "жінка, з якою він проживає".
Котедж Шахова під Києвом
- Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Шахов не вказав у декларації цивільну дружину Інну Журбу та її численне майно.
- Зокрема на неї записаний маєток у котеджному містечку "Сонячна долина" під Києвом на 1 330 квадратних метрів і 8 квартир на Печерську в Києві.