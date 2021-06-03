Дела возбудила генпрокурор Ирина Венедиктова еще 5 мая. Соответствующую информацию журналисту Олегу Новикову предоставили в НАБУ.

Важно Зеленский не подпишет изменения в закон о е-декларировании

Вероятная ложь в декларациях

Все дела возбуждены по части 2 статьи 366-2 о недостоверном декларировании. В отношении двух депутатов дело открыли из-за вероятного недекларирования непосредственно ими. Что касается третьего – относительно недекларирования лица, имеющего признаки члена семьи. Правда, имени депутатов в НАБУ не отмечают.

Вилла Герасимова в Испании

Журналисты "Схем" узнали о двухэтажном поместье в Испании, которым владеют сопредседатель фракции "Европейской солидарности" Артур Герасимов и его жена.

Общая площадь дома составляет 120 квадратных метров, и судя по похожим домам рядом, вилла стоит более 10 миллионов гривен.

Герасимов заверил, что сообщил о них НАПК "в установленные законом сроки". И рассказал, что ему стало о них известно уже после завершения срока электронного декларирования по итогам 2020 года.

Квартира Волынца в Киеве

Нардеп от "Батькивщины" Михаил Волынец не задекларировал деньги, которых ему не хватало на покупку квартиры.

По мнению прокуратуры, депутат в декларации за 2020 год не указал источник происхождения 3 миллионов гривен.

Как выяснили журналисты "Схем", в июне 2020 года Михаил Волынец продал свою двухкомнатную квартиру в Киеве на Подоле за миллионы гривен. И сразу приобрел новое, значительно более дорогое, жилье.

Сам депутат пояснил журналистам, что деньгами на покупку квартиры ему помогла "женщина, с которой он проживает".

Коттедж Шахова под Киевом