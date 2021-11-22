Подозрение вручили в производстве, которое детективы НАБУ начали после обнародования расследования журналистов "Схем". Сергея Шахова подозревают в том, что он не задекларировал ряд объектов собственности.

Обратите внимание Нардеп Шахов не задекларировал имущества гражданской жены на 15,5 миллиона гривен, – НАПК

Незадекларированное имущество политика

По данным следствия, Сергей Шахов не внес в декларацию жилой дом с земельным участком в Обуховском районе. Также в декларации нет имущества, которое принадлежит его гражданской жене, а именно 13 квартир, 8 паркомест, 2 дома в коттеджном городке под Киевом, общая площадь которых составляет более 2 тысяч квадратных метров, и 27 земельных участков площадью 115 гектаров.

Кроме указанных объектов собственности, гражданская жена политика владеет 2 автомобилями, долями в нескольких компаниях и имеет доходы от продажи недвижимости. Все это нардеп Сергей Шахов не внес в свои декларации.

Следователи оценили сумму имущества, которое политик не задекларировал, в 60 миллионов гривен, что в 4 тысячи раз больше прожиточного минимума в Украине.

По статье о декларировании недостоверной информации, за которой нардеп получил подозрение, в Украине наказывают штрафом в размере от 68 до 85 тысяч гривен, общественными работами до 240 часов, ограничением свободы до 2 лет или заключением на такой же период с запретом заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

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