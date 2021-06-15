Журналистка "Слидство.Инфо" обнародовала в сети фото машины, на которой в Печерский суд прибыл Аблов.

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Золотой Porsche заместителя главы ОАСК

Печерский суд. Утро. Недалеко от крыльца паркуется золотистый Порше... Интересно, кто из него выйдет. Да это же Аблов,

– подписала фото Моторевская.

Она также добавила снимок, на котором Аблов входит в здание суда.

Евгений Аблов: что о нем известно

Аблов – судья, заместитель председателя Окружного административного суда города Киева. Известный вовлеченностью в многочисленные скандалы.

В частности, в декабре 2013 года за несколько часов рассмотрел и удовлетворил иск гражданина, которому баррикады на Майдане не давали свободно передвигаться.

10 июля 2017 года вынес решение о законности процедуры торгов "рюкзаками Авакова".

Источник: Википедия

Что известно о ликвидации ОАСК