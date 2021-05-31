Ликвидировать Окружной админсуд Киева требовали давно. Его руководство, а именно одиозного Павла Вовка и еще ряд судей, подозревают в попытке захватить государственную власть.

Читайте также Не нужно трепать языком, – Разумков ответил на обвинения в затягивании ликвидации ОАСК

Рассмотрение законопроекта оттягивают

Сейчас НАБУ даже завершило следствие по делу. Однако скандальные служители Фемиды пытаются избежать ответственности, игнорируя все судебные заседания и вызовы на допрос.

Вместо того, чтобы хотя бы лишить этих судей полномочий, в Верховной Раде в очередной раз отсрочили рассмотрение президентского законопроекта.

Сегодня, к сожалению, этот законопроект не готов к рассмотрению. Нет решения комитета, в котором рекомендовали Верховной Раде принять то или иное решение. Как только появится, я думаю, что за руководством парламента задержки в этом плане не будет,

– заявил председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Когда законопроект могут вынести на голосование

Зато председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк заверил, что законопроект о ликвидации ОАСК может оказаться в сессионном зале уже в ближайшее время.

К теме Комитет затягивает рассмотрение неотложного законопроекта Зеленского о ликвидации ОАСК, – Шабунин

Однако глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что все выглядит так, будто сейчас в парламенте продолжаются договоренности и торги по ОАСК.

Все из-за того, что сама процедура рассмотрения законопроекта не является длительной. На это должен уйти максимум месяц времени. Однако Павел Вовк пытается через нардепов отсрочить ликвидацию суда хотя бы до осени.

Есть простой критерий: если до конца сессии, то есть до июля, проголосуют – президент говорил о серьезной ликвидации. Если не проголосуют, то Вовк и президент договорились,

– подчеркнул Шабунин.



Павел Вовк / Фото из фейсбука Павла Вовка

Времени осталось немного – лишь 4 пленарные недели. Однако если законопроект примут, то Вовк и его приспешники не сразу избавятся от судейских мантий.

Читайте также Перезагрузка ВСП: что может повлиять на главные проблемы судопроизводства в Украине

Их дальнейшую судьбу будет решать Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет правосудия. Однако проблема в том что ВККС сможет начать свою работу только в 2022 году.

К тому времени судьи ОАСК будут иметь еще статус судей, но не смогут работать.