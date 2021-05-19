Шабунин отметил, что законопроект комитет по вопросам правовой политики должен был рассмотрен еще на прошлой неделе. Однако во время заседания 13 мая к этому вопросу так и не добрались.

К теме Ликвидация ОАСК: как окончательно решить проблему с "волчьим" правосудием, а не создать новую

Вопрос ликвидации ОАСК перенесли на 19 мая

Председатель комитета Костин модерировал заседания таким образом, чтобы точно не успеть рассмотреть этот вопрос. Вопрос ликвидации ОАСК перенесли на комитете сегодняшний, однако он идет аж шестым в повестке дня. Похоже, что и на этот раз до него "не успеют" дойти,

– пояснил председатель ГПК.

Шабунин отметил, что во время заседания 13 мая председатель комитета поставил перед законопроектом следующие вопросы:

О паспорте гражданина Украины в форме книжечки.

О предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма.

Законопроект президента хотят только предварительно рассмотреть

Более того, говорит руководитель Центра противодействия коррупции, за законопроект в комитете вроде голосовать не планируют, а лишь хотят его предварительно рассмотреть. Поэтому понадобится еще одно заседание уже для того, чтобы направить документ в сессионный зал.

Критическим также является голосование ликвидации ОАСК в первом чтении и в целом. Законопроект чрезвычайно прост и не требует никаких уточнений. Это если до голосования вообще дойдет,

– добавил Шабунин.

Что известно о законопроект о ликвидации ОАСК