Шабунін зазначив, що законопроєкт комітет з питань правової політики мав розглянути ще минулого тижня. Проте під час засідання 13 травня до цього питання так і не дістались.

До теми Ліквідація ОАСКу: як остаточно розв'язати проблему з "вовчим" правосуддям, а не створити нову

Питання ліквідації ОАСК перенесли на 19 травня

Голова комітету Костін змодерував засідання так, щоб точно не встигнути розглянути це питання. Питання ліквідації ОАСК перенесли на комітеті сьогоднішній, однак воно йде аж шостим в порядку денному. Схоже, що і цього разу до нього "не встигнуть" дійти,

– пояснив голова ЦПК.

Шабунін зауважив, що під час засідання 13 травня голова комітету поставив перед законопроєктом такі питання:

Про паспорт громадянина України у формі книжечки.

Щодо запобігання героїзації військових злочинців та легалізації нацизму.

Законопроєкт президента хочуть лише попередньо розглянути

Ба більше, каже керівник Центру протидії корупції, за законопроєкт у комітеті начебто голосувати не планують, а лише хочуть його попередньо розглянути. Отож знадобиться ще одне засідання вже для того, аби направити документ до сесійної зали.

Критичним також є голосування ліквідацію ОАСК у першому читанні та в цілому. Законопроєкт надзвичайно простий і не потребує ніяких уточнень. Це якщо до голосування взагалі дійде,

– додав Шабунін.

Що відомо про законопроєкт про ліквідацію ОАСК