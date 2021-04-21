Окружний адміністративний суд міста Києва та його голова Павло Вовк вже давно стали синонімами до слів кривосуддя, корупції та суддівської мафії. Він не лише добивав і так мізерну довіру до судової системи, але й став реальною загрозою для нормального розвитку держави загалом.

Тому громадськість, експерти і навіть міжнародні партнери вже давно вимагали розв'язати проблему з цим судом. І от нарешті Президент України Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроєкт про ліквідацію цього суду.

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"Шеф, утнімо щось", – це звернення судді Євгенія Аблова до голови Окружного адмінсуду Павла Вовка стало крилатим та відомим на усю країну.

І цей суд справді "чудив" майже щодня. Тільки от від його рішень зовсім не було смішно. Окрім звичайної корупції ОАСК:

забороняв Майдан;

блокував реформи;

повертав на посади корупціонерів;

навіть переписував історію.

Усі здогадувались, що такі рішення ухвалюються під впливом і правосуддям там навіть "не пахне". Коли ж Національне антикорупційне бюро розслідувань оприлюднило записи з кабінету голови суду, ці здогадки підтвердили однозначними доказами.

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Плівки НАБУ свідчать, що завдяки посаді Павло Вовк впливав не лише на своїх суддів, але й допомагав вирішувати справи в інших судах.

Нещодавно журналісти Слідства.Інфо оприлюднили новий дуже цікавий фрагмент записів. З них випливає, що до Вовка приходив заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий, щоб дізнатись, чи комусь цікава справа, яку він розглядав.



Вадим Босий / Фото "Судова влада України"

А справа дійсно цікава. Це позов Ігоря Коломойського про визнання недійсними договорів поруки, за якими він мав сплатити Національному банку України величезні борги "Привату".

З подальших розмов стає зрозуміло, що Вовк допоміг олігарху знайти контакт з суддею Босим. У підсумку суд повністю задовольнив позов Коломойського.

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Це ще один доказ того, що Вовк є центральною фігурою у корупційних потоках всієї судової влади. І масштаби цих потоків доводить остання справа щодо Зонтова брата судді Вовка.

Детективи НАБУ знайшли гору готівки на суму понад 130 мільйонів гривень лише в одному сейфі. Я ж переконаний, що це не єдиний сейф Вовка – Зонтова.

Усі давно намагаються ліквідувати ОАСК

Тому громадяни, експерти та міжнародні партнери вже давно вимагають від влади ліквідувати цей суд. Понад 25 тисяч громадян ще у жовтні 2020 року підписали петицію до президента за ліквідацію ОАСКу.

Бо вже жодне лікування тут не допоможе. Потрібна термінова ампутація, щоб бодай спробувати врятувати хворий організм судової системи.

Ініціювати ліквідацію суду може лише президент. Однак у Володимира Зеленського не поспішали і зберігали мовчання.

І лише після гучної історії з хабарем за участі брата Павла Вовка Зеленський нарешті вніс до парламенту невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду.

Довідка. Володимир Зеленський 13 квітня 2021 року ініціював ліквідацію Окружного адмінсуду Києва.

Що передбачає проєкт

Проєкт передбачає негайну ліквідацію ОАСКу та створення натомість Київського міського окружного адміністративного суду.

Важливо! З моменту ухвалення закону суд припиняє розгляд усіх справ. Упродовж 10 днів їх мають передати у Київський окружний адмінсуд.

Це інший суд, який зараз поширює свою юрисдикцію лише на Київську область. Тобто Вовк та його судді одразу втрачають можливість здійснювати правосуддя.

Це радикальний, але дуже потрібний крок, який треба робити вже зараз.

Тому понад 10 громадських організацій публічно закликали депутатів невідкладно ухвалити цей закон та нарешті забрати у Вовка та його "виконавців" зброю, якою він тримає у заручниках усю країну.



Павло Вовк / Колаж 24 каналу

Підтримку діям президента щодо ОАСКу висловили і посли "Великої сімки".

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Яка дорога до правосуддя

Отже, перший дуже важливий крок зробили, однак він дійсно лише перший. Бо дорога до справжнього правосуддя не така коротка і простою ліквідацією ОАСКу проблеми не розв'язати. Потрібні наступні кроки і якомога швидше.

Одразу треба прояснити, що ліквідація ОАСКу не означає звільнення Вовка і компанії.

Якщо парламент підтримає президента, то судді лише втратять можливість здійснювати правосуддя, але збережуть посаду і будуть далі отримувати чималі заплати.

Імітація ліквідації ОАСКу

Ба більше, вони матимуть змогу потрапити у новостворений суд. Тоді ліквідація ОАСКу буде позбавлена будь-якого змісту і стане простою імітацією.

Важливо! Звільнити Вовка і його суддів можна лише у порядку дисциплінарного провадження чи кваліфікаційного оцінювання. Перше повністю залежить від Вищої ради правосуддя, а для другого ще й потрібно Вищу кваліфікаційну комісію.

Відомо, що чинна Вищу раду правосуддя контролює Вовк. Вона відмовилась його бодай відсторонити від посади та не знайшла жодних порушень у його діях, які зафіксовані на опублікованих записах НАБУ.

Ті ж записи НАБУ свідчать, що Вовк дає членам ВРП команди, які беззаперечно виконуються. Щодо ВККС, то її наразі взагалі немає. А чинні законопроєкти повністю віддають її створення у руки тієї ж ВРП.

Перезавантаження Вищої ради правосуддя

Тому щоб викинути "вовків" з судової системи – потрібно, перш за все, перезавантажити саму Вищу раду правосуддя та створити справді незалежну Вищу кваліфікаційну комісію.

Усі рецепти давно відомі і влада пообіцяла це нашим стратегічним іноземним партнерам.

У парламенті є відповідні законопроєкти, але їх треба суттєво доопрацювати, врахувати зауваження міжнародників та громадськості і ухвалювати найближчим часом.

Сила "вовчого" суду у його унікальних повноваженнях – розглядати усі спори з органами центральної влади. Лише безсумнівно незалежні та доброчесні судді можуть забезпечити належний розгляд таких справ.



Окружний адмінсуд Києва / Фото "Радіо Свободи"

А з цим у нас велика проблема. Саме тому створення нового суду за чинними правилами та з такими ж повноваженнями може дуже швидко перетворити його на ОАСК – 2 та породити нового Вовка.

Експерти вже давно радять забрати повноваження розгляду справ загальнонаціонального значення від ОАСКу чи його замінника.

Але кому ж їх віддати? Київському окружному суду? Ті ж плівки НАБУ свідчать, що там з правосуддям та незалежністю суддів теж велика біда.

Може Верховному Суду? Це кращий варіант. Але навіть справа Зонтова довела, що і там є сумнівні судді, які попри значну зарплату готові вирішувати справи за хабарі.

Потрібно створити спеціальний суд

Тому найкращим виходом є створення спеціального суду, за прикладом Вищого антикорсуду, який би розглядав такі справи. Важливо, щоб суддів до нього обирали:

на максимально прозорому конкурсі;

за участі громадськості та міжнародних експертів. Тоді суддями стануть професіонали, у доброчесності яких не буде сумніву.

Громадяни отримають гарантію справедливого розгляду їх позовів до державних органів, а держава не буде сидіти на пороховій бочці, очікуючи, що ж ще "вчудить" суд за вказівкою якогось "вовка".

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Загалом перший дуже важливий крок зробили і це велика перемога здорових сил. Але чи ми нарешті розв'яжемо проблему та отримаємо справжнє правосуддя – залежить від наступних кроків.