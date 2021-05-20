Так, законопроект № 5369 предусматривает, кроме ликвидации ОАСК, создание нового Киевского окружного административного суда.
Ранее Судья ОАСКа, фигурирующий в "пленках Вовка", получил меру пресечения
Другая инициатива касается передачи дел
Законопроект №5370 предусматривает механизм передачи дел из ОАСК во вновь созданный суд. Также инициатива регулирует момент фактической ликвидации суда.
Таким образом ОАСК будет продолжать рассматривать текущие дела до создания нового суда.
Что известно о ликвидации ОАСК
- О необходимости ликвидировать ОАСК заявил президент Владимир Зеленский. Суд, по мнению главы государства, утратил доверие к себе.
- Уже 13 апреля в парламент поступил законопроект о ликвидации ОАСК.
- Инициативу ликвидации поддержал и спикер Рады Дмитрий Разумков. Он не исключил, что парламент возьмется за законопроект в ближайшее время.
- Судьи ОАСК протестуют против решения. Они написали обращение к членам мониторингового комитета ПАСЕ.