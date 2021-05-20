Так, законопроект № 5369 предусматривает, кроме ликвидации ОАСК, создание нового Киевского окружного административного суда.

Ранее Судья ОАСКа, фигурирующий в "пленках Вовка", получил меру пресечения

Другая инициатива касается передачи дел

Законопроект №5370 предусматривает механизм передачи дел из ОАСК во вновь созданный суд. Также инициатива регулирует момент фактической ликвидации суда.

Таким образом ОАСК будет продолжать рассматривать текущие дела до создания нового суда.

Что известно о ликвидации ОАСК