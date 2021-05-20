Так, законопроєкт № 5369 передбачає, крім ліквідації ОАСК, створення нового Київського міського окружного адміністративного суду.
Раніше Суддя ОАСКу, який фігурує у "плівках Вовка", отримав запобіжний захід
Інша ініціатива стосується передачі справ
Законопроєкт №5370 передбачає механізм передачі справ з ОАСК до новоствореного суду. Також ініціатива регулює момент фактичної ліквідації суду.
Таким чином ОАСК буде продовжувати розглядати поточні справи до створення нового суду.
Що відомо про ліквідацію ОАСК
- Про необхідність ліквідувати ОАСК заявив президент Володимир Зеленський. Суд, на думку глави держави, втратив довіру до себе.
- Вже 13 квітня до парламенту надійшов законопроєкт щодо ліквідації ОАСК.
- Ініціативу ліквідації підтримав і спікер Ради Дмитро Разумков. Він не виключив, що парламент візьметься за законопроєкт найближчим часом.
- Судді ОАСК протестують проти рішення. Вони написали звернення до членів моніторингового комітету ПАРЄ.