Так, законопроєкт № 5369 передбачає, крім ліквідації ОАСК, створення нового Київського міського окружного адміністративного суду.

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Інша ініціатива стосується передачі справ

Законопроєкт №5370 передбачає механізм передачі справ з ОАСК до новоствореного суду. Також ініціатива регулює момент фактичної ліквідації суду.

Таким чином ОАСК буде продовжувати розглядати поточні справи до створення нового суду.

Що відомо про ліквідацію ОАСК