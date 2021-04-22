Суддя-спікер Окружного адмінсуду Богдан Санін отримав запобіжний захід у вигляді застави. Він є одним із фігурантів "плівок Вовка".

Богдан Санін може внести за себе заставу у 277 тисяч гривень. Таким було клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Тим часом Брата Вовка звільнили з військової служби після корупційного скандалу

Запобіжний захід для судді ОАСКу

На підозрюваного також поклали низку додаткових обов'язків, як-от прибувати до прокурорів, слідчого судді за першим викликом і подібне.

Запобіжний захід діятиме до 22 червня 2021 року.

Нагадаємо. Володимир Зеленський вніс у Раду законопроєкт щодо ліквідації ОАСКу. Президент пропонує ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва і створити Київський міський окружний адміністративний суд. Суддів, до доброчесності яких не буде претензій, переведуть до інших судів.

Санін – суддя із "плівок Вовка"

У Вищому антикорупційному суді не повідомляють імені судді, однак його оприлюднив Центр протидії корупції.

Там нагадали: Санін – фігурант "плівок Вовка". Його запобіжний захід стосується справи щодо створення злочинної організації і захоплення влади головою ОАСК Павлом Вовком й іншими суддями.

Відтак, підозра, зазначають у ЦПК, означає, що підозра суддям ОАСК у цій справі – обґрунтована.

Що відомо про "плівки Вовка"