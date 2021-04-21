Юрія Зонтова звільнили з військової служби та притягнули до дисциплінарної відповідальності. Перед тим Служба зовнішньої розвідки провела службове розслідування.

Під час розслідування виявили, що рідний брат одіозного судді Павла Вовка порушував військову дисципліну та умови проходження військової служби. Цікаво Брат судді Вовка поєднував службу в розвідці з адвокатською діяльністю і приховував це, – ЗМІ У межах превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Юрія Зонтова притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили з військової служби,

– мовиться у повідомленні. Головне про затримання Юрія Зонтова За даними слідства, Зонтов на початку 2021 року запропонували так звану "допомогу" страховій компанії "АКС Кепітал" у ліквідації. Спільник брата Вовка Юрій Донець мав за 100 тисяч доларів мав організувати рішення на користь страхової компанії. До передачі хабаря залучили Зонтова, бо той є рідним братом голови ОАСК і може посприяти справі.

6 квітня Зонтова затримали на хабарі. За даними правоохоронців, він намагався отримати 100 тисяч доларів. Г роші нібито призначалися для самого Вовка.

Під час обшуків в адвоката знайшли цілий склад готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів. 14 квітня Вищий антикорупційний суд арештував майно Зонтова.

Суд взяв брата Вовка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 35 мільйонів 185 тисяч гривень.