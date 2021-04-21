Брата Вовка звільнили з військової служби після корупційного скандалу
Юрія Зонтова звільнили з військової служби та притягнули до дисциплінарної відповідальності. Перед тим Служба зовнішньої розвідки провела службове розслідування.
Джерело:Служба зовнішньої розвідки
Під час розслідування виявили, що рідний брат одіозного судді Павла Вовка порушував військову дисципліну та умови проходження військової служби.
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У межах превалювання принципів доброчесності в діяльності співробітників Служби зовнішньої розвідки України Юрія Зонтова притягнули до дисциплінарної відповідальності та звільнили з військової служби,
– мовиться у повідомленні.
Головне про затримання Юрія Зонтова
- За даними слідства, Зонтов на початку 2021 року запропонували так звану "допомогу" страховій компанії "АКС Кепітал" у ліквідації. Спільник брата Вовка Юрій Донець мав за 100 тисяч доларів мав організувати рішення на користь страхової компанії. До передачі хабаря залучили Зонтова, бо той є рідним братом голови ОАСК і може посприяти справі.
- 6 квітня Зонтова затримали на хабарі. За даними правоохоронців, він намагався отримати 100 тисяч доларів. Гроші нібито призначалися для самого Вовка.
- Під час обшуків в адвоката знайшли цілий склад готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів. 14 квітня Вищий антикорупційний суд арештував майно Зонтова.
- Суд взяв брата Вовка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 35 мільйонів 185 тисяч гривень.
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