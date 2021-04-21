Юрия Зонтова уволили с военной службы и привлекли к дисциплинарной ответственности. Перед тем Служба внешней разведки провела служебное расследование.

В ходе расследования обнаружили, что родной брат одиозного судьи Павла Вовка нарушал воинскую дисциплину и условия прохождения военной службы. В рамках превалирования принципов добросовестности в деятельности сотрудников Службы внешней разведки Украины Юрия Зонтова привлекли к дисциплинарной ответственности и уволили с военной службы,

– говорится в сообщении. Главное о задержании Юрия Зонтова По данным следствия,Зонтов в начале 2021 предложили так называемую "помощь" страховой компании "АКС Кэпитал" в процедуре ликвидации. Сообщник брата Вовка Юрий Донец должен был за 100 тысяч долларов организовать решение в пользу страховой компании. К передаче взятки привлекли Зонтова, ибо он является родным братом председателя ОАСК и мог помочь делу.

6 апреля Зонтова задержали на взятке. По данным правоохранителей, он пытался получить взятку в размере 100 тысяч долларов. Деньги якобы предназначались для самого Вовка.

Во время обысков у адвоката нашли целый склад наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей. 14 апреля Высший антикоррупционный суд арестовал имущество Зонтова.

Суд взял брата Вовка под стражу с возможностью внесения залога в размере 35 миллионов 185 тысяч гривен.