Юрия Зонтова – брата председателя скандального ОАСК Павла Вовка – отправили под стражу до 4 июня. Однако мужчина может выйти под залог в 35 миллионов 185 тысяч гривен.

Хотя прокуроры требовали 70 миллионов. Такое решение принял ночью 9 апреля Высший антикоррупционный суд.

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Брату Вовка избрали меру пресечения

Заседание ВАКС завершилось ночью 9 апреля. Рассматривали дело об избрании меры пресечения Юрию Зонтову.

Решили отправить его под стражу с назначением залога в 35 миллионов 185 тысяч гривен, хотя прокуроры требовали 70 миллионов.

Защита просила не брать Зонтова под стражу, потому что тот, мол, не намерен скрываться от следствия (он военный, а все его имущество и семья находятся в Украине).

Касаемо залога Зонтов сказал, что зарабатывает в год 400 тысяч гривен, поэтому не имеет возможности оплатить оглашенную судом сумму.

В чем подозревают Юрия Зонтова

Следствие считает, что зонтов (родной брат скандального главы Окружного административного суда Павла Вовка – этот судья взял фамилию жены после женитьбы) и еще один адвокат Донец (ему меру пресечения продолжат избирать утром 9 апреля) в начале 2021 предложили "помощь" страховой компании "АКС Кэпитал" в процедуре ликвидации.

Собственно, об этих адвокатах рассказал правоохранителям один из ликвидаторов "АКС Кэпитал" по фамилии Коваленко. Именно его якобы подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.

Это сделал, по показаниям Коваленко, Донец – он предложил за 100 тысяч долларов организовать решение в пользу страховой компании. К передаче взятки привлекли Зонтова – именно потому, что он является родным братом председателя ОАСК и может помочь делу.

Хронология дела

В январе 2021 Коваленко написал заявление в НАБУ. Далее за делом наблюдали правоохранители.

16 марта Коваленко сказали, что судья Балась предварительно согласилась принять нужное решение за деньги.

25 марта Донцу передали первый транш – 10 тысяч долларов.

29 марта Коваленко сказали, что с судьей окончательно договорились, и до 5 апреля она должна получить остальные деньги.

В назначенное время антикоррупционные органы задержали злоумышленников с поличным.

Впоследствии оказалось , что Юрий Зонтов был сотрудником Службы внешней разведки Украины.

Во время санкционированных обысков у него правоохранители нашли много наличных – более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.