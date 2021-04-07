Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки
Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності свого співробітника до корупції. Мовиться про брата Павла Вовка – Юрія Зонтова, якого затримали при отриманні хабаря.
У пресслужбі розвідки наголосили, що "за попередніми результатами власного розслідування, затримання не пов'язане з діяльністю на посаді в СЗРУ".
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Служба зовнішньої розвідки України сприяє НАБУ у розслідуванні щодо причетності співробітника Служби до корупційних проявів,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, "на період досудового розслідування фігурант відсторонений від виконання службових обов’язків у розвідувальному органі".
"Наголошуємо, що у Службі діє нульова толерантність до корупції. Наша принципова позиція – безкомпромісність і відкритість у боротьбі з її проявами", – наголосили у пресслужбі.
Затримання брата судді Вовка: головне
- У квітні 2021 року співробітники НАБУ затримали брата глави ОАСК Павла Вовка, – Юрія Зонтова – коли той намагався отримати 100 тисяч доларів хабаря.
- Окрім того, фахівці з НАБУ і САП виявили у брата Вовка та його спільника справжнє сховище готівки.
- Там було понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.
- Одіозний суддя Вовк заявив, що його брата "очевидно, просто використовують як "розхідний матеріал" для зведення особистих рахунків".
- Дані про Юрія Зонтова опублікував журналіст Юрій Бутусов. За його даними, брат Вовка взяв собі прізвище дружини.
- 7 квітня глава Офісу генпрокурора Ірина Венедіктова підписала повідомлення про підозру брату Вовка.
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