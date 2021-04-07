Служба внешней разведки Украины сообщила, что способствует НАБУ в расследовании о причастности своего сотрудника к коррупции. Говорится о брате Павла Вовка – Юрия Зонтова, которого задержали при получении взятки.

В пресс-службе разведки подчеркнули, что "по предварительным результатам собственного расследования, задержание не связано с деятельностью на посту в СЗРУ".

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Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям,

– говорится в сообщении.

Кроме того, "на период досудебного расследования фигурант отстранен от выполнения служебных обязанностей в разведывательном органе".

"Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция – бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями", – отметили в пресс-службе.

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