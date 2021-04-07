Брата Вовка отстранили от работы в Службе внешней разведки
Служба внешней разведки Украины сообщила, что способствует НАБУ в расследовании о причастности своего сотрудника к коррупции. Говорится о брате Павла Вовка – Юрия Зонтова, которого задержали при получении взятки.
Источник:Фейсбук Службы внешней разведки Украины
В пресс-службе разведки подчеркнули, что "по предварительным результатам собственного расследования, задержание не связано с деятельностью на посту в СЗРУ".
Заметьте Брата судьи Вовка задержали на взятке: мужчина имеет высокую должность в Службе разведки, – Бутусов
Служба внешней разведки Украины способствует НАБУ в расследовании о причастности сотрудника Службы к коррупционным проявлениям,
– говорится в сообщении.
Кроме того, "на период досудебного расследования фигурант отстранен от выполнения служебных обязанностей в разведывательном органе".
"Подчеркиваем, что в Службе действует нулевая толерантность к коррупции. Наша принципиальная позиция – бескомпромиссность и открытость в борьбе с ее проявлениями", – отметили в пресс-службе.
Задержание брата судьи Вовка: главное
- В апреле 2021 года сотрудники НАБУ задержали брата главы ОАСК Павла Вовка, – Юрия Зонтова – когда тот пытался получить 100 тысяч долларов взятки.
- Кроме того, специалисты из НАБУ и САП обнаружили у брата Вовка и его сообщника настоящее хранилище наличных.
- Там было более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- Одиозный судья Вовк заявил, что его брата "очевидно, просто используют как "расходный материал" для сведения личных счетов".
- Данные о Юрии Зонтове опубликовал журналист Юрий Бутусов. По его данным, брат Вовка взял себе фамилию жены.
- 7 апреля глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении брату Вовка.
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