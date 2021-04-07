У брата судьи Павла Вовка и его сообщника НАБУ и САП обнаружили значительные объемы наличности. В частности, более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

Кроме того, правоохранители нашли документы главы ОАСК, его родственника, а также вещи, похожие на антиквариат.

К теме НАБУ задержало брата судьи Вовка при получении 100 тысяч долларов взятки

Заметим, брата Вовка и его сообщника задержали на "горячем". Они должны были получить 100 тысяч долларов взятки. Сейчас решается вопрос о подозрениях для адвокатов.

Что известно о задержании брата Вовка

Ранее СМИ писали, что задержали адвоката Юрия Зонтова (после женитьбы он взял фамилию жены). По предварительной версии, взятка якобы предназначалась для самого Павла Вовка.

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