У брата глави ОАСК Павла Вовка та його спільника НАБУ і САП виявили чималі обсяги готівки. Зокрема, понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Крім того, правоохоронці знайшли документи глави ОАСК, його родича, а також речі, схожі на антикваріат.

До теми НАБУ затримало брата судді Вовка при отриманні 100 тисяч доларів хабаря

Зауважимо, брата Вовка та його спільника затримали на "гарячому". Вони мали отримати 100 тисяч доларів хабаря. Наразі вирішують питання щодо підозри для адвокатів.

Що відомо про затримання брата Вовка

Раніше ЗМІ писали, що затримали адвоката Юрія Зонтова (після одруження він взяв прізвище дружини). За попередньою версією, хабар нібито призначався для самого Павла Вовка.

Реакція Вовка

Сам Вовк заявляв, що під час обшуків в ОАСК "сенсацій" не знайшли, нібито вилучили тільки якусь справу. Суддя коментував, що серед затриманих адвокатів називають ім'я мого брата.

Його, очевидно, просто використовують як "розхідний матеріал" для зведення особистих рахунків,

– написав Вовк.

Справа Вовка: коротко