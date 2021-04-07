Брат судьи ОАСК Павла Вовка Юрий Зонтов оказался заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины. Именно Зонтова накануне задержали сотрудники НАБУ, когда тот пытался получить 100 тысяч долларов взятки.

Об этом заявил журналист Юрий Бутусов со ссылкой на собственные источники. Он предположил, что Зонтов обеспечивал прикрытие и безопасность тайных коррупционных афер своего брата.

Важно Миллионы долларов, сотни тысяч евро и даже шекели: у брата судьи Вовка нашли "склад" наличных

Как отметил Бутусов, глава Службы внешней разведки Валерий Кондратюк не видел, что родной брат Вовка в рабочее время занимается не государственной службой, а семейными коррупционными делами. Также "не заметили" и то, что Зонтов не остановил действие своего адвокатского свидетельства, а это – нарушение закона о госслужбе.

Возникает вопрос: а не было ли пребывание Зонтова на высокой должности в СВР результатом тайных коррупционных договоренностей между главой ОП Ермаком и главой ОАСК Вовком? Ведь не могли же не знать, кого держат на такой высокой должности,

– написал Бутусов.

Что известно о родственных связях Вовка и Зонтова

По данным Юрия Бутусова, настоящая фамилия Павла Вовка – Зонтов. Однако после женитьбы председатель ОАКС взял фамилию жены.

Вовк оборудовал секретное хранилище наличных в конспиративной квартире в скромном доме по адресу Джона Маккейна, 22, на Печерске. Квартира оформлена на жену-адвоката, ею пользовалась семья Вовка. Меры безопасности Вовк принимал жесткие, квартиру удалось вычислить только в момент передачи взятки,

– подчеркнул журналист.

Задержание брата судьи Вовка