В НАБУ объяснили, на чем разоблачили брата судьи Вовка
Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на получении 100 тысяч долларов взятки 2 адвокатов. Они обещали решить вопрос в судебном иске через скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.
Источник:телеграм НАБУ
Антикорупционники подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили 2 адвокатов на незаконной деятельности.
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На чем поймали брата судьи Вовка
Адвокатов уличили в просьбе предоставить и в получении 100 тысяч долларов взятки. В НАБУ отметили, что один из них является близким родственником председателя ОАСК. По информации СМИ, это – брат Павла Вовка Юрий Зонтов.
Эти деньги должны были "способствовать" вынесению решения по делу касательно иска компании в Окружном административном суде Киева.
Сообщается, что сейчас одного из адвокатов задержали. Кроме того, правоохранители решают вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщения о подозрении обоим и избрании им меры предосторожности.
Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Другую информацию, учитывая тайну следствия не разглашают.
К слову, эту информацию также подтвердили в Офисе генпрокурора и в САП.
Реакция Павла Вовка
В своем фейсбуке скандальный судья прокомментировал обыски в ОАСК. Однако он не подтвердил и не опроверг задержание своего брата.
Вовк "похвастался", что уголовные дела в отношении должностных лиц ОАСК угрожали передать в суд, но так и не сделали этого. Кроме этого, пожаловался на "пустые обвинения".
Дело Павла Вовка: коротко
- Скандального судью подозревают в попытке узурпации судебной власти. Правоохранители считают, что он мог принимать решения в пользу конкретных людей. В то же время сам Вовк все отрицает.
- Дело получило огласку, когда в 2020 году НАБУ обнародовало "пленки Вовка". На них судья и другие фигуранты обсуждают попытку захвата государственной власти.
- В начале марта 2021 года Антикоррупционный суд уже в шестой раз позволил принудительный привод судьи. Однако 17 марта отказал НАБУ в продолжении следствия.
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