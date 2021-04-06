Национальное антикоррупционное бюро разоблачило на получении 100 тысяч долларов взятки 2 адвокатов. Они обещали решить вопрос в судебном иске через скандального председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка.

Антикорупционники подтвердили, что 6 апреля детективы НАБУ при процессуальном руководстве прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры разоблачили 2 адвокатов на незаконной деятельности.

Читайте также НАБУ задержало брата судьи Вовка при получении 100 тысяч долларов взятки

На чем поймали брата судьи Вовка

Адвокатов уличили в просьбе предоставить и в получении 100 тысяч долларов взятки. В НАБУ отметили, что один из них является близким родственником председателя ОАСК. По информации СМИ, это – брат Павла Вовка Юрий Зонтов.

Эти деньги должны были "способствовать" вынесению решения по делу касательно иска компании в Окружном административном суде Киева.

Сообщается, что сейчас одного из адвокатов задержали. Кроме того, правоохранители решают вопрос о задержании другого адвоката, а также сообщения о подозрении обоим и избрании им меры предосторожности.

Детективы НАБУ осуществляют обыски в помещении суда и по месту жительства адвокатов. Другую информацию, учитывая тайну следствия не разглашают.

К слову, эту информацию также подтвердили в Офисе генпрокурора и в САП.

Реакция Павла Вовка

В своем фейсбуке скандальный судья прокомментировал обыски в ОАСК. Однако он не подтвердил и не опроверг задержание своего брата.

Вовк "похвастался", что уголовные дела в отношении должностных лиц ОАСК угрожали передать в суд, но так и не сделали этого. Кроме этого, пожаловался на "пустые обвинения".

Дело Павла Вовка: коротко