У брата главы ОАСК Павла Вовка и его сообщника НАБУ и САП обнаружили значительные объемы денежной наличности. Что должно происходить дальше? Далее читайте на украинском.

Що далі?

"Ну знайшли в Вовка і його брата ці гроші, а що далі?" – питають люди. І це дуже слушне запитання.

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В будь-які цивілізованій країні хоча б один такий скандал (а не один на тиждень, як це відбувається з ОАСК і його головою) спричинив би приблизно таку низку подій:

– негайне відсторонення суддів, які навіть поруч стояли, а не те що брали участь у скоєному, на період слідства;

– якщо слідство знаходить докази причетності суддів до таких подій – негайне звільнення суддів на основі цих матеріалів;

– оперативне розслідування справи і притягнення винних осіб (в тому числі і в першу чергу колишніх суддів) до кримінальної відповідальності за скоєні злочини.

Що ж відбувається у нас?

– ВРП не те що звільняти, а навіть тимчасового відстороняти Вовка і його поплічників одноголосно відмовляється, навіть коли навіть сам Вовк не заперечує, що голос на плівках – його;

– ВАКС ухвалює примусово привести Вовка до суду, але виконати ухвалу не можуть, бо Вовка не можуть навіть затримати через те, що Венедіктова не звертається до ВРП по дозвіл на такі дії;

До речі Брата Вовка відсторонили від роботи в Службі зовнішньої розвідки

– на фоні цього всього президент вже два роки поспіль замість провести реформу ВРП і ліквідувати ОАСК, пропонує надати корумпованій і нереформованій ВРП ще більше повноважень, а також віддати їм з ОАСК в руки добір додаткових 2000 суддів в Україні.

Як саме Зеленський і його офіс уникають реформи і сприяють суддівській мафії – читайте в новому матеріалі.