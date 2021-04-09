Юрія Зонтова – брата голови скандального ОАСК Павла Вовка – відправили під варту до 4 червня. Однак чоловік може вийти під заставу у 35 мільйонів 185 тисяч гривень.

Хоча прокурори вимагали 70 мільйонів. Таке рішення ухвалив проти ночі 9 квітня Вищий антикорупційний суд.

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Брату Вовка обрали запобіжний захід

Засідання ВАКС завершилося проти ночі 9 квітня. Розглядали справу щодо обрання запобіжного заходу Юрію Зонтову.

Вирішили відправити його під варту з призначенням застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень, хоча прокурори вимагали 70 мільйонів.

Захист просив не брати Зонтова під варту, бо той, мовляв, не має намірів ховатися від слідства (він військовий, а все його майно та родина перебувають в Україні).

Щодо застави Зонтов сказав, що заробляє в рік 400 тисяч гривень, тож не має змоги сплатити ухвалену судом суму.

У чому підозрюють Юрія Зонтова

Слідство вважає, що Зонтов (рідний брат скандального голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка – цей суддя взяв прізвище дружини після одруження) і ще один адвокат Донець (йому запобіжний захід продовжать обирати зранку 9 квітня) на початку 2021 запропонували "допомогу" страховій компанії "АКС Кепітал" у процедурі ліквідації.

Власне, про цих адвокатів розповів правоохоронцям один із ліквідаторів "АКС Кепітал" на прізвище Коваленко. Саме його начебто підбурювали дати хабар судді Тетяні Балась.

Це зробив, за свідченнями Коваленка, Донець – він запропонував за 100 тисяч доларів організувати рішення на користь страхової компанії. До передачі хабаря залучили Зонтова – саме тому, що той є рідним братом голови ОАСК і може посприяти справі.

Хронологія справи

У січні 2021 Коваленко написав заяву в НАБУ. Далі за справою спостерігали правоохоронці.

16 березня Коваленку сказали, що суддя Балась попередньо погодилась ухвалити потрібне рішення за гроші.

25 березня Донцю передали перший транш – 10 тисяч доларів.

29 березня Коваленку сказали, що з суддею остаточно домовилися, і до 5 квітня вона має отримати решту грошей.

У визначений час антикорупційні органи затримали зловмисників на гарячому.

Згодом виявилося, що Юрій Зонтов був співробітником Служби зовнішньої розвідки України.

Під час санкціонованих обшуків у нього правоохоронці знайшли багато готівки – понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

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