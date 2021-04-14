Антикоррупционный суд наложил арест на имущество брата судьи Павла Вовка – Юрия Зонтова и его сообщника Юрия Донца. Ранее адвокатов разоблачили при передаче взятки размером 100 тысяч долларов.

Арестовали лишь личное имущество подозреваемых. Кстати, перед тем адвокатам избрали меру пресечения. К теме Залог в 35 миллионов: брата судьи Вовка отправили под стражу Дело адвокатов: что надо знать Следствие считает, что Зонтов и Донец в начале 2021 года предложили так называемую "помощь" страховой компании "АКС Кэпитал" в процедуре ликвидации.

Об этом правоохранителям рассказал один из ликвидаторов "АКС Кэпитал" Коваленко. Именно его якобы подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.

По словам Коваленко, Донец предложил за 100 тысяч долларов зорганизацию решения в пользу страховой компании. К передаче взятки привлекли Зонтова, потому что тот является родным братом председателя ОАСК и может посодействовать делу. Как задержали брата волка и сообщника Правоохранители 6 апреля задержали Зонтова и Донца.

При обысках у адвокатов нашли много наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.

Зонтова отправили под стражу до 4 июня с возможностью внесения залога в 35 миллионов 185 тысяч гривен.

Донца тоже отправили под стражу, но затем выпустили под залог размером почти 3 миллиона гривен. Обратите внимание! Президент Владимир Зеленский инициировал ликвидацию ОАСК. 13 апреля он внес в Верховную Раду соответствующий законопроект. Документ обозначили как неотложный.