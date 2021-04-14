ВАКС арестовал имущество брата судьи Вовка и его сообщника
Антикоррупционный суд наложил арест на имущество брата судьи Павла Вовка – Юрия Зонтова и его сообщника Юрия Донца. Ранее адвокатов разоблачили при передаче взятки размером 100 тысяч долларов.
Источник:Интерфакс – Украина
Арестовали лишь личное имущество подозреваемых. Кстати, перед тем адвокатам избрали меру пресечения.
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Дело адвокатов: что надо знать
- Следствие считает, что Зонтов и Донец в начале 2021 года предложили так называемую "помощь" страховой компании "АКС Кэпитал" в процедуре ликвидации.
- Об этом правоохранителям рассказал один из ликвидаторов "АКС Кэпитал" Коваленко. Именно его якобы подстрекали дать взятку судье Татьяне Балась.
- По словам Коваленко, Донец предложил за 100 тысяч долларов зорганизацию решения в пользу страховой компании. К передаче взятки привлекли Зонтова, потому что тот является родным братом председателя ОАСК и может посодействовать делу.
Как задержали брата волка и сообщника
- Правоохранители 6 апреля задержали Зонтова и Донца.
- При обысках у адвокатов нашли много наличных: более 3,7 миллиона долларов, 840 тысяч евро, 20 тысяч фунтов, 230 тысяч гривен и даже 100 шекелей.
- Зонтова отправили под стражу до 4 июня с возможностью внесения залога в 35 миллионов 185 тысяч гривен.
- Донца тоже отправили под стражу, но затем выпустили под залог размером почти 3 миллиона гривен.
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