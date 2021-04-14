Антикорупційний суд наклав арешт на майно брата судді Павла Вовка – Юрія Зонтова та його спільника Юрія Донця. Раніше адвокатів викрили при передачі хабаря розміром 100 тисяч доларів.

Заарештували лише особисте майно підозрюваних. До речі, перед тим адвокатам обрали запобіжний захід. До теми Застава у 35 мільйонів: брата судді Вовка відправили під варту Справа адвокатів: що треба знати Слідство вважає, що Зонтов та Донець на початку 2021 запропонували так звану "допомогу" страховій компанії "АКС Кепітал" у процедурі ліквідації.

Про це правоохоронцям розповів один із ліквідаторів "АКС Кепітал" Коваленко. Саме його начебто підбурювали дати хабар судді Тетяні Балась.

За словами Коваленка, Донець запропонував за 100 тисяч доларів за організацію рішення на користь страхової компанії. До передачі хабаря залучили Зонтова, бо той є рідним братом голови ОАСК і може посприяти справі. Як затримали брата Вовка та спільника Правоохоронці 6 квітня затримали Зонтова та Донця.

При обшуках у адвокатів знайшли багато готівки: понад 3,7 мільйона доларів, 840 тисяч євро, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень та навіть 100 шекелів.

Зонтова відправили під варту до 4 червня із можливістю внесення застави у 35 мільйонів 185 тисяч гривень.

Донця теж відправили під варту, але згодом випустили під заставу розміром майже 3 мільйони гривень. Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський ініціював ліквідацію ОАСК. 13 квітня він вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт. Документ позначили як невідкладний.