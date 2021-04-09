Адвокат Юрій Донець, який проходить у справі про 100 тисяч доларів хабаря, вийшов під заставу. За Донця внесли 2 мільйони 951 тисячу гривень. Фігурантом у цьому провадженні також є брат скандального голови Окружного адмінусду Києва Павла Вовка – Юрій Зонтов.

Запобіжні заходи для Донця та Зонтова суд обрав 8 квітня. Обох відправили під вартою з можливістю внесення застави.

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Донця зобов'язали здати паспорти і носити електронний браслет. Також йому не можна спілкуватись з іншими фігурантами справи.

Для Донця сума застави склала 2,96 мільйона гривень. Для Зонтова – значно більша – 35 мільйонів в українській валюті.

Зазначимо, що прокурори вимагали призначати ще більші суми застави: 14 мільйонів – для Донця, 70 мільйонів – для Зонтова.

Головне про справу Зонтова та Донця: