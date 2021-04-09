Адвокат Юрий Донец, который проходит по делу касательно 100 тысяч долларов взятки, вышел под залог. За Донца внесли 2 миллиона 951 тысячу гривен. Фигурантом в этом деле также есть брат скандального председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка – Юрий Зонтов.

Меры предосторожности для Донца и Зонтова суд избрал 8 апреля. Их отправили под стражу с возможностью внесения залога. Ранее Сообщника Юрия Зонтова – брата судьи Вовка отправили под стражу Донца обязали сдать паспорта и носить электронный браслет. Также ему нельзя общаться с другими фигурантами дела. Для Донца сумма залога составила 2,96 миллиона гривен. Для Зонтова – значительно больше – 35 миллионов в украинской валюте. Отметим, что прокуроры требовали назначить сумму залога еще больше: 14 миллионов – для Донца, 70 миллионов – для Зонтова. Главное о деле Зонтова и Донца: 6 апреля задержали Юрия Зонтова – брата судьи ОАСК Павла Вовка и еще одного адвоката – Юрия Донца.

Они должны были получить взятку – 100 тысяч долларов.

Журналист Сергей Лещенко писал, что деньги, возможно, были предназначены для самого главы ОАСК.

При обысках у адвокатов нашли немало наличных: более 3,7 миллионов долларов, 840 тысяч евро и другие средства.

Как оказалось, Зонтов работал на одной из руководящих должностей в Службе внешней разведки Украины, при этом он не прекратил своей адвокатской деятельности.