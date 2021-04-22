Судья ОАСК, который фигурирует в "пленках Вовка", получил меру пресечения
Судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин получил меру пресечения в виде залога. Он является одним из фигурантов "пленок Вовка".
Источник:ВАКС
Богдан Санин может внести за себя 277 тысяч гривен залога. Таким было ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
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Мера пресечения для судьи ОАСК
На подозреваемого также возложили ряд дополнительных обязанностей, например прибывать к прокурорам, следственному судьи по первому вызову и т.д.
Мера пресечения будет действовать до 22 июня 2021 года.
Санин – судья с "пленок Вовка"
В Высшем антикоррупционном суде не сообщают имени судьи, однако его обнародовал Центр противодействия коррупции.
Там напомнили: Санин – фигурант "пленок Вовка". Его мера пресечения касается дела о создании преступной организации и захватв власти головой ОАСК Павлом Вовком и другими судьями.
Поэтому, подозрение, отмечают в ГПК, означает, что подозрение судьям ОАСК в этом деле – обосновано.
Что известно о "пленках Вовка"
- В 2019 году работники антикоррупционных органов обнародовали аудиозаписи, на которых судьи ОАСК договаривались о конкретных судебных решениях.
- На пленках слышно, как Павел Вовк – председатель суда – с коллегами планировали полностью контролировать судебную ветвь власти и влиять на развитие событий в государстве.
- ОАСК, которым руководил и продолжает руководить Вовк, является единственным судом в Украине, который имеет полномочия рассматривать споры с центральными органами государственной власти.
- В НАБУ отмечают: 11 подозреваемых во главе с Вовком действовали в рамках преступной организации. Их целью был захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины, Высшим советом правосудия.
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