Судья-спикер Окружного админсуда Богдан Санин получил меру пресечения в виде залога. Он является одним из фигурантов "пленок Вовка".

Богдан Санин может внести за себя 277 тысяч гривен залога. Таким было ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Между тем Брата Вовка уволили с военной службы после коррупционного скандала

Мера пресечения для судьи ОАСК

На подозреваемого также возложили ряд дополнительных обязанностей, например прибывать к прокурорам, следственному судьи по первому вызову и т.д.

Мера пресечения будет действовать до 22 июня 2021 года.

Напомним. Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации ОАСК. Президент предлагает ликвидировать Окружной административный суд города Киева и создать Киевский городской окружной административный суд. Судей, к добродетели которых не будет претензий, переведут в другие суды.

Санин – судья с "пленок Вовка"

В Высшем антикоррупционном суде не сообщают имени судьи, однако его обнародовал Центр противодействия коррупции.

Там напомнили: Санин – фигурант "пленок Вовка". Его мера пресечения касается дела о создании преступной организации и захватв власти головой ОАСК Павлом Вовком и другими судьями.

Поэтому, подозрение, отмечают в ГПК, означает, что подозрение судьям ОАСК в этом деле – обосновано.

Что известно о "пленках Вовка"