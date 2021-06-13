В Ивано-Франковске драка завершилась стрельбой

В Ивано-Франковске ночью 12 июня в центре города было неспокойно. Прохожие увидели драку и услышали, как раздались выстрелы.

На место происшествия сразу прибыли патрульные полицейские. Также выехали следователи и криминалисты.

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Конфликт возник между компанией и 2 мужчинами

Правоохранители выяснили, что конфликт возник между компанией из 5 человек и двумя мужчинами. Слов оказалось недостаточно, поэтому участники спора начали драку.

Один из мужчин достал предмет, похожий на пистолет, и начал им угрожать. После этого он скрылся. Оружие оказалось еще у одного участника схватки, которому досталось от компании парней. Он выстрелил вверх.

Патрульные задержали нескольких человек, которые, возможно, причастны

Отметим, что за медицинской помощью никто не обращался. Патрульным удалось задержать нескольких человек, которые могут быть причастны к ночному инциденту. В настоящее время полиция проводит расследование и выясняет все обстоятельства. Уголовное производство возбуждено за хулиганство, совершенное группой лиц.

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