Сообщение об инциденте в одном из сел на Великоалександровщине поступило в милицию 7 июня. 9-летний мальчик случайно выстрелил в свою 60-летнюю бабушку.

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Жизни и здоровью раненой ничего не угрожает

К счастью жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Полицейские на месте выяснили, что ребенок пришел утром к бабушке и дедушке в гости. В летней кухне парень нашел за холодильником пневматическую винтовку.

Оружие ребенка заинтересовало. Когда мальчик его рассматривал, то случайно нажал курок, а винтовка оказалась заряженной.

На пневматическую винтовку разрешения не надо

Шарик попал бабушке в шею. В полиции пояснили: на пневматическую винтовку специального разрешения не требуется. Также его не требуют держать в сейфе, как охотничье оружие.

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Обратите внимание! Потерпевшая написала заявление с требованием не проводить расследование. Однако, родителей мальчика таки могут привлечь к административной ответственности за невыполнение обязанностей.



Родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности / Фото Нацполиции