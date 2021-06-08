Сообщение об инциденте в одном из сел на Великоалександровщине поступило в милицию 7 июня. 9-летний мальчик случайно выстрелил в свою 60-летнюю бабушку.
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Жизни и здоровью раненой ничего не угрожает
К счастью жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Полицейские на месте выяснили, что ребенок пришел утром к бабушке и дедушке в гости. В летней кухне парень нашел за холодильником пневматическую винтовку.
Оружие ребенка заинтересовало. Когда мальчик его рассматривал, то случайно нажал курок, а винтовка оказалась заряженной.
На пневматическую винтовку разрешения не надо
Шарик попал бабушке в шею. В полиции пояснили: на пневматическую винтовку специального разрешения не требуется. Также его не требуют держать в сейфе, как охотничье оружие.
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Родителей мальчика могут привлечь к административной ответственности / Фото Нацполиции