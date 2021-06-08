Детали трагедии на Житомирщине

Происшествие случилось около 00:25 в селе Грубское Коростышевской общины Житомирского района. О звуках стрельбы правоохранителям заявила местная жительница.

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По предварительным данным, стрелок был на улице. Он через окно стрелял в комнату частного дома. На тот момент там отдыхали супруги.

Личность злоумышленника еще не установили.



На Житомирщине неизвестный стрелял с улицы в супругов

В каком состоянии пострадавшие

От полученных травм 47-летний мужчина погиб.

Его 39-летняя жена получила огнестрельные ранения. Ее без сознания увезли в реанимацию.

Ребенок ранений не получил.



Неизвестный стрелял в комнату дома через окно

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и кинологи. Правоохранители открыли уголовное дело за умышленное убийство.