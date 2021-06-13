В Івано-Франківську бійка завершилась стріляниною

В Івано-Франківську вночі 12 червня у центрі міста було неспокійно. Перехожі побачили бійку та почули, як пролунали постріли.

На місце події одразу прибули патрульні поліцейські. Також виїхали слідчі та криміналісти.

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Конфлікт виник між компанією та 2 чоловіками

Правоохоронці з'ясували, що конфлікт виник між компанією з 5 осіб та двома чоловіками. Слів виявилось недостатньо, отож учасники суперечки розпочали бійку.

Один з чоловіків дістав предмет, схожий на пістолет, і почав ним погрожувати. Після цього він втік. Зброя виявилась ще в одного учасника сутички, якому дісталось від компанії молодиків. Він вистрелив вгору.

Патрульні затримали кілька осіб, що, можливо, причетні

Зазначимо, що за медичною допомогою ніхто не звертався. Патрульним вдалось затримати кілька осіб, які можуть бути причетні до нічного інциденту. Наразі поліція проводить розслідування і з'ясовує всі обставини. Кримінальне провадження порушили за хуліганство, вчинене групою осіб.

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