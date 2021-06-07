Жахливий інцидент стався у місті Тлумач Івано-Франківської області пізно ввечері 6 червня.

Важливо Несподівано покотилось з пагорба: на Львівщині чоловіка розчавило його власне авто

Деталі трагедії

Поліцейські змогли відтворити події завдяки відеореєстратору, який був в авто загиблого. З відео можна зрозуміти, що водій, рухаючись у напрямку Тлумача на автомобілі, підібрав попутника. Ним виявився 53-річний чоловік.

Дорогою між ними виник конфлікт. Водій зупинив автомобіль та вийшов з пасажиром на вулицю, там же й продовжилась суперечка. Як раптом 53-річний пасажир завдав чоловіку ножове поранення в груди й втік з місця події,

– повідомили у поліції.

Поранений чоловік намагався продовжити рух на автомобілі, але не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Згодом його непритомного знайшли перехожі. Водія терміново госпіталізували до лікарні, де медики боролися за його життя. Однак врятувати чоловіка не вдалося.

Оперативні працівники розшукали та затримали зловмисника впродовж декількох годин. Зараз чоловік перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, слідчі проводять розслідування. Його звинувачують за статтею 115 про умисне вбивство. Якщо його провину доведуть у суді, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.