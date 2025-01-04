З 01 січня 2025 року в Україні запрацював новий закон про обов’язкове автострахування. Про це пише 24 Канал із посиланням на Wheel.

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Скільки становить штраф

Починаючи від 1 січня 2025 року, камери автофіксації можуть накладати штрафи за відсутність страховки. Це на додачу до санкцій за перевищення швидкості і їзду виділеними смугами громадського транспорту.

Штраф приходитиме не водієві, а власнику авто. Ця норма викликала невдоволення юристів через порушення Конституції, в якій прописано пункт про індивідуальну відповідальність.

Розмір покарання за відсутність страховки залишається таким, яким був і раніше. Він становить 425 гривень.

За останні чотири роки камери вже виписали штрафів на суму понад 2,1 мільярда гривень.

Відомо, що справа стосовно того, чи відповідає автофіксація нормам Конституції України понад чотири роки перебуває на розгляді конституційного суду, а результату і досі немає.