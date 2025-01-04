Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького. Він пояснив, чому ця інформація не відповідає дійсності.

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Автофіксація відсутності страховки технічно неможлива

Білошицький наголосив, що наразі немає жодних законодавчих підстав, щоб застосовувати системи автофіксації для штрафування за відсутність страховки.

Потрібні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення та підзаконних нормативно-правових актів, що регулюють це питання, де потрібно передбачити можливість фіксації саме цього правопорушення,

– пояснив він.

Також, за його словами, система автофіксації наразі технічно не може виявляти таке порушення.

Однак, це питання буде опрацьовуватися як технічно, так і нормативно. Про початок автоматичного штрафування камерами громадян повідомлять заздалегідь з офіційних джерел.

"Проте, дане порушення може фіксуватися під час зупинки транспортного засобу поліцейськими, як і раніше, тому поліс треба оформлювати, адже це не тільки вимога закону, а й ваша безпека", – наголосив представник Патрульної поліції.