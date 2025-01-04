Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого. Он объяснил, почему эта информация не соответствует действительности.
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Автофиксация отсутствия страховки технически невозможна
Билошицкий отметил, что пока нет никаких законодательных оснований, чтобы применять системы автофиксации для штрафования за отсутствие страховки.
Нужны изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и подзаконных нормативно-правовых актов, регулирующих этот вопрос, где нужно предусмотреть возможность фиксации именно этого правонарушения,
– пояснил он.
Также, по его словам, система автофиксации пока технически не может выявлять такое нарушение.
Однако, этот вопрос будет прорабатываться как технически, так и нормативно. О начале автоматического штрафования камерами граждан сообщат заранее из официальных источников.
"Однако, данное нарушение может фиксироваться во время остановки транспортного средства полицейскими, как и раньше, поэтому полис надо оформлять, ведь это не только требование закона, но и ваша безопасность", – отметил представитель патрульной полиции.