Платні дороги в Україні

Питання платних доріг обговорюється в Україні понад 20 років, та щоразу провокує суспільний резонанс. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву заступника міністра фінансів Олександра Каву в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна.

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Чиновник пояснив, що є два різні підходи до реалізації платних доріг.

Підходи реалізації платних доріг:

Платні концесійні дороги – збудовані інвесторами, які беруть плату за користування, щоб повернути свої вкладення.

Толінг для вантажного транспорту – плата за проїзд основними державними дорогами для вантажівок, що залежить від відстані, яку проїхав транспортний засіб. Цей варіант потребує створення спеціальної інфраструктури для контролю і збору коштів.

Ще до війни проводили розрахунки вартості такої системи для основних державних доріг. Її вартість оцінили приблизно у 7 мільярдів гривень,

– повідомив заступник міністра.

Як це працюватиме на практиці

Система буде автоматично визначати, коли вантажний автомобіль виїжджає на дорогу, фіксувати весь його маршрут і автоматично розраховувати суму оплати залежно від пройденного кілометражу.

Кава зазначив, що потрібно створити систему, яка відстежуватиме рух автомобіля дорогами, визначатиме, скільки кілометрів він проїхав, і автоматично виставлятиме рахунок за користування інфраструктурою.

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У світі існують такі моделі впровадження подібних систем:

Віньєтки – спеціальні наклейки або документи, які підтверджують оплату за користування дорогами. Їх використовують у невеликих країнах, серед них – Чехія, Угорщина, Словаччина та Румунія. Щоправда, для України цей підхід не є ефективним, у нас значно більша територія.

GPS-прилади – пристрої, які фіксують маршрут автомобіля через супутники.

Магнітні рамки з RFID-мітками – спеціальні мітки, які зчитуються на в'їздах і виїздах з платних доріг.

Важливо! Впровадження платних доріг може стати важливим джерелом фінансування для підтримки інфраструктури країни. Зокрема, толінг для вантажного транспорту дозволить збільшити надходження до бюджету від використання доріг важкими автомобілями, які найбільше зношують дорожнє покриття.