Из российского плена вернулись журналисты Дмитрий Хилюк и Марк Калиуш
- На День Независимости Украины состоялся обмен пленными, в частности, вернули журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша.
- Дмитрий Хилюк был в плену с марта 2022 года, а Марк Калиуш был задержан в 2023 году; оба были незаконно задержаны россиянами.
- Родные Дмитрия Хилюка не имели известия о нем, но стало известно, что его содержали на территории оккупированного Дымера, а затем вывезли в Россию.
В День Независимости Украины состоялся обмен пленными. Из плена удалось вернуть находившихся там с марта 2022 года журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша, которого взяли в плен в 2023 году.
Оккупанты похитили его в Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского, ГУР МО и ТСН в телеграмме.
Что известно о Дмитрии Хилюке и Марке Калиуше?
Журналист Дмитрий Хилюк находился в российском плену более 3 лет. Его похитили российские оккупанты в Киевской области в марте 2022 года. Российские захватчики задержали его прямо в его собственном дворе в Казаровичах. Он работал в редакции УНИАН.
Родные Дмитрия не имели никаких известий о нем все это время. О том, где и в каких условиях находился Хилюк, удалось узнать со слов военнопленных, которые вернулись в Украину в результате предыдущих обменов. Сначала его удерживали на территории оккупированного Дымера, а затем вывезли в Россию.
Удалось вернуть также журналиста Марка Калиуша. Его незаконно задержали россияне в 2023 году.
Что известно об обмене пленными 24 августа?
Владимир Зеленский отметил, что во время нынешнего обмена удалось вернуть воинов Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и гражданских. Большинство из них были в плену еще с 2022 года.
СМИ пишут, что сейчас из российского плена освободили экс-мэра Херсона Владимира Миколаенко. Его похитили российские военные еще 18 апреля 2022 года.