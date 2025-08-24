В День Независимости Украины состоялся обмен пленными. Из плена удалось вернуть находившихся там с марта 2022 года журналистов Дмитрия Хилюка и Марка Калиуша, которого взяли в плен в 2023 году.

Оккупанты похитили его в Киевской области. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского, ГУР МО и ТСН в телеграмме.

Что известно о Дмитрии Хилюке и Марке Калиуше?

Журналист Дмитрий Хилюк находился в российском плену более 3 лет. Его похитили российские оккупанты в Киевской области в марте 2022 года. Российские захватчики задержали его прямо в его собственном дворе в Казаровичах. Он работал в редакции УНИАН.

Родные Дмитрия не имели никаких известий о нем все это время. О том, где и в каких условиях находился Хилюк, удалось узнать со слов военнопленных, которые вернулись в Украину в результате предыдущих обменов. Сначала его удерживали на территории оккупированного Дымера, а затем вывезли в Россию.

Удалось вернуть также журналиста Марка Калиуша. Его незаконно задержали россияне в 2023 году.

Что известно об обмене пленными 24 августа?