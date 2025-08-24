З російського полону повернулися журналісти Дмитро Хилюк та Марк Каліуш

На День Незалежності України відбувся обмін полоненими. З полону вдалося повернути журналістів Дмитра Хилюка, який перебував там з березня 2022 року, та Марка Каліуша, якого взяли у полон у 2023.

Окупанти викрали його на Київщині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського, ГУР МО та ТСН у телеграмі.

Що відомо про Дмитра Хилюка?

Журналіст Дмитро Хилюк перебував у російському полоні понад 3 роки. Його викрали російські окупанти на Київщині у березні 2022 року. Російські загарбники затримали його просто у його власному подвір'ї у Казаровичах. Він працював у редакції УНІАН.

Рідні Дмитра не мали жодної звістки про нього увесь цей час. Про те, де та в яких умовах перебував Хилюк, вдалося дізнатися зі слів військовополонених, які повернулись до України в результаті попередніх обмінів. Спочатку його утримували на території окупованого Димера, а згодом вивезли до Росії.

Вдалося повернути також журналіста Марка Каліуша. Його незаконно затримали росіяни у 2023 році.