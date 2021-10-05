Из-за содействия терроризму: суд рассматривает иск против банков России по делу MH17
Источник:DW
Родные одного из погибших в катастрофе самолета MH17 в 2014 году подали иск против российских банков ВТБ и "Сбербанк". Суд в Нью-Йорке начал рассматривать обращение.
Инициировали иск близкие 18-летнего Куина Шансмана. Они обвиняют российские банки в содействии терроризму через перевод денег боевикам на Донбассе.
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Суд рассматривает иск против российских банков
Документы, которые являются доказательствами по меньшей мере 2 переводов денег, адвокаты уже представили суду. Деньги отправляли через корреспондентские счета "Сбербанка" и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon.
По информации истцов, "Сбербанк" неоднократно использовал американские структуры для перевода денег боевикам на оккупированный Донбасс.
Защитники предъявили также копии инструкций, которые были размещены в интернете. У них были рекомендации использовать счета двух американских отделений российских банков для перевода пожертвований.
Окружной суд решил, что американские учреждения имеют юрисдикцию по этому делу.
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