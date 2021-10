Из-за содействия терроризму: суд рассматривает иск против банков России по делу MH17

Родные одного из погибших в катастрофе самолета MH17 в 2014 году подали иск против российских банков ВТБ и "Сбербанк". Суд в Нью-Йорке начал рассматривать обращение.

Инициировали иск близкие 18-летнего Куина Шансмана. Они обвиняют российские банки в содействии терроризму через перевод денег боевикам на Донбассе.

Читайте также Россия ложью покрывает ложь, – родственники жертв рейса MH17

Суд рассматривает иск против российских банков

Документы, которые являются доказательствами по меньшей мере 2 переводов денег, адвокаты уже представили суду. Деньги отправляли через корреспондентские счета "Сбербанка" и банка ВТБ в Bank of America и Bank of New York Mellon.

По информации истцов, "Сбербанк" неоднократно использовал американские структуры для перевода денег боевикам на оккупированный Донбасс.

Защитники предъявили также копии инструкций, которые были размещены в интернете. У них были рекомендации использовать счета двух американских отделений российских банков для перевода пожертвований.

Окружной суд решил, что американские учреждения имеют юрисдикцию по этому делу.

Сбитие малазийского самолета МН17: коротко

В июле 2014 года в небе над Донбассом сбили самолет Boeing-777. На борту было 298 пассажиров, выжить не удалось никому.

Ракету в авиалайнер запустили пророссийские боевики с оккупированной территории.

3 февраля 2020 года прокуратура Нидерландов предъявила обвинения по делу 4 фигурантам – Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Леониду Харченко и Олегу Пулатову.

В июне 2021 года Международный суд завершил этап демонстрации доказательств.



Кратко о трагедии МН17 / Инфографика 24 канала