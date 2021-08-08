Из-за стрельбы в Чикаго погибла офицер: нападавший и еще один полицейский в больнице
Источник:Chicago Thribune
В Чикаго двое полицейских остановили авто, в котором ехали три человека, когда вдруг кто-то открыл огонь по правоохранителям. В результате погибла офицер, а нападавший и еще один полицейский борются за жизнь в больнице.
Стрельба произошла 7 августа около 9 вечера в районе Уэст-Энгливуд.
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За стрельбу задержали двух человек
Офицеры полиции остановили авто, в котором ехали двое мужчин и женщина. Тогда со стороны прозвучали выстрелы. Полицейские стреляли в ответ. В результате стрельбы погибла офицер, которая была членом общегородского подразделения общественной безопасности, которое сформировали прошлым летом. Ее напарник в больнице, так же как и злоумышленник.
Правоохранители задержали двух мужчин, которые были в авто, остановленном полицейскими. Их подозревают в сговоре с вором. Женщина, которая тоже была там, сейчас на свободе. Пистолет, из которого предположительно стрелял нападавший, изъяли.
Руководство Чикагского отделения полиции призвало поддержать семьи пострадавших полицейских,
Сейчас идет следствие и все обстоятельства преступления выясняют.
Это не первая стрельба в США за этот месяц
- 3 августа 2021 года произошла стрельба у здания Пентагона в США на платформе для автобусов.
- Официальной информации о пострадавших не озвучивают, однако местные СМИ сообщают по меньшей мере об одном погибшем полицейском.
- Также, предположительно, был убит нападавший, который хотел проникнуть в здание Пентагона США.