Погиб полицейский

Ранее о смерти правоохранителя сообщали СМИ. Однако впоследствии информацию подтвердили официально.

К теме Полицейский погиб во время стрельбы у здания Пентагона, – СМИ

Агентство по охране сил Пентагона отметило окончание вахты офицера полиции Джорджа Гонсалеса, который трагически погиб во время инцидента на платформе автобусов Пентагона,
– заявили в Минобороны.

Заметим, что только в прошлом году Гонсалес получил звание старшего офицера.

Что известно о стрельбе у Пентагона

  • Трагедия случилась на платформе для автобусов, которая является главным выходом для около тысячи работников.
  • По данным СМИ, неизвестный открыл огонь и ранил нескольких человек.
  • Здание заблокировали, чтобы сотрудники не могли выйти на улицу.
  • Вероятно, нападавшего застрелили еще до того, как он успел пройти в здание.
  • В это время министр обороны Ллойд Остин был в Белом доме на совещании у президента Джо Байдена.