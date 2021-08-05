Погиб полицейский
Ранее о смерти правоохранителя сообщали СМИ. Однако впоследствии информацию подтвердили официально.
К теме Полицейский погиб во время стрельбы у здания Пентагона, – СМИ
Агентство по охране сил Пентагона отметило окончание вахты офицера полиции Джорджа Гонсалеса, который трагически погиб во время инцидента на платформе автобусов Пентагона,
– заявили в Минобороны.
Заметим, что только в прошлом году Гонсалес получил звание старшего офицера.
Что известно о стрельбе у Пентагона
- Трагедия случилась на платформе для автобусов, которая является главным выходом для около тысячи работников.
- По данным СМИ, неизвестный открыл огонь и ранил нескольких человек.
- Здание заблокировали, чтобы сотрудники не могли выйти на улицу.
- Вероятно, нападавшего застрелили еще до того, как он успел пройти в здание.
- В это время министр обороны Ллойд Остин был в Белом доме на совещании у президента Джо Байдена.