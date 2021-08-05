Загинув поліцейський
Раніше про смерть правоохоронця повідомляли ЗМІ. Однак згодом інформацію підтвердили офіційно.
До теми Поліцейський загинув під час стрілянини біля будівлі Пентагону, – ЗМІ
Агентство з охорони сил Пентагону відзначило закінчення вахти офіцера поліції Джорджа Гонсалеса, який трагічно загинув під час інциденту на платформі автобусів Пентагону,
– заявили в міноборони.
Зауважимо, що лише минулого року Гонсалес отримав звання старшого офіцера.
Що відомо про стрілянину біля Пентагону
- Трагедія трапилася на платформі для автобусів, яка є головним виходом для близько тисячі працівників.
- За даними ЗМІ, невідомий відкрив вогонь та поранив кількох людей.
- Будівлю заблокували, аби співробітники не могли вийти на вулицю.
- Ймовірно, нападника застрелили ще до того, як він встиг пройти у будівлю.
- У цей час міністр оборони Ллойд Остін був у Білому домі на нараді у президента Джо Байдена.