Загинув поліцейський

Раніше про смерть правоохоронця повідомляли ЗМІ. Однак згодом інформацію підтвердили офіційно.

До теми Поліцейський загинув під час стрілянини біля будівлі Пентагону, – ЗМІ

Агентство з охорони сил Пентагону відзначило закінчення вахти офіцера поліції Джорджа Гонсалеса, який трагічно загинув під час інциденту на платформі автобусів Пентагону,

– заявили в міноборони.

Зауважимо, що лише минулого року Гонсалес отримав звання старшого офіцера.

Що відомо про стрілянину біля Пентагону