Загинув поліцейський

Раніше про смерть правоохоронця повідомляли ЗМІ. Однак згодом інформацію підтвердили офіційно.

До теми Поліцейський загинув під час стрілянини біля будівлі Пентагону, – ЗМІ

Агентство з охорони сил Пентагону відзначило закінчення вахти офіцера поліції Джорджа Гонсалеса, який трагічно загинув під час інциденту на платформі автобусів Пентагону,
– заявили в міноборони.

Зауважимо, що лише минулого року Гонсалес отримав звання старшого офіцера.

Що відомо про стрілянину біля Пентагону

  • Трагедія трапилася на платформі для автобусів, яка є головним виходом для близько тисячі працівників.
  • За даними ЗМІ, невідомий відкрив вогонь та поранив кількох людей.
  • Будівлю заблокували, аби співробітники не могли вийти на вулицю.
  • Ймовірно, нападника застрелили ще до того, як він встиг пройти у будівлю.
  • У цей час міністр оборони Ллойд Остін був у Білому домі на нараді у президента Джо Байдена.