5 миллионов гривен залога за избиение велосипедиста: суд изменил меру пресечения подозреваемому
- Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому Александру Хилику в нападении на велосипедиста.
- Обвиняемый должен уплатить залог или же останется под стражей.
В понедельник, 13 октября, в Киевском апелляционном суде состоялось заседание по делу избиения велосипедиста. 44-летнему подозреваемому Александру Хилику изменили меру пресечения.
Вместо ночного домашнего ареста суд избрал содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую прокуратуру.
Как прошло новое слушание по делу избиения велосипедиста в столице?
Корреспондентка Общественного рассказала, что во время заседания обвиняемый водитель Mercedes Александр Хилик просил суд сделать слушание закрытым, мотивируя это тем, что медиа предвзято освещают дело.
Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, который злоупотребляет всеми правами,
– утверждал подозреваемый.
Однако судья отклонил просьбу, отметив, что заседание транслировалось онлайн. В суде также продемонстрировали видео с камер наблюдения и запись, сделанную женой подозреваемого во время конфликта.
Адвокат подозреваемого Елена Кононец после просмотра видео заявила, что ее клиент пытался избежать конфликта и не намеревался нанести вред потерпевшему.
Обратите внимание! Суд заменил меру пресечения за нанесение телесных повреждений с ночного домашнего ареста на содержание под стражей сроком на 60 дней с правом внесения залога в размере пяти миллионов гривен.
Срок действия постановления продлится до 25 ноября 2025 года.
Адвокат сообщила, что у Хилика якобы нет средств, чтобы внести определенный судом залог.
В то же время прокурор Александр Свербиус в ответ отметил, что действия подозреваемого превышают пределы необходимой обороны.
Что известно об избиении велосипедиста в Киеве?
- Инцидент произошел 25 сентября в Подольском районе столицы. По данным следствия, между 44-летним водителем Mercedes-Benz G-500 и 40-летним велосипедистом возник конфликт из-за парковки автомобиля на велополосе.
- После замечания велосипедиста водитель несколько раз ударил его по голове, в результате чего пострадавший потерял сознание и упал на асфальт. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом височной кости.
- Водитель после этого оттащил без сознания мужчину на обочину и уехал, не вызвав скорую помощь.
- 2 октября правоохранители задержали Александра Хилика в Киевской области. Сначала ему сообщили о подозрении в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений.
- В полиции также установили, что Хилик является обвиняемым в другом уголовном производстве, где его подозревают в присвоении 25 миллионов гривен, выделенных на закупку одежды для территориальной обороны.