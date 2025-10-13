Вместо ночного домашнего ареста суд избрал содержание под стражей сроком на 60 дней с возможностью внесения залога в размере пяти миллионов гривен. О таком рассказывает 24 Канал со ссылкой на Киевскую прокуратуру.

Как прошло новое слушание по делу избиения велосипедиста в столице?

Корреспондентка Общественного рассказала, что во время заседания обвиняемый водитель Mercedes Александр Хилик просил суд сделать слушание закрытым, мотивируя это тем, что медиа предвзято освещают дело.

Никто в ютубе не показал объективно событие, как это было. Меня выставили человеком, который злоупотребляет всеми правами,

– утверждал подозреваемый.

Однако судья отклонил просьбу, отметив, что заседание транслировалось онлайн. В суде также продемонстрировали видео с камер наблюдения и запись, сделанную женой подозреваемого во время конфликта.

Адвокат подозреваемого Елена Кононец после просмотра видео заявила, что ее клиент пытался избежать конфликта и не намеревался нанести вред потерпевшему.

Срок действия постановления продлится до 25 ноября 2025 года.

Адвокат сообщила, что у Хилика якобы нет средств, чтобы внести определенный судом залог.

В то же время прокурор Александр Свербиус в ответ отметил, что действия подозреваемого превышают пределы необходимой обороны.

Что известно об избиении велосипедиста в Киеве?